Агент Тюкавина заявил, что легко сможет найти своему клиенту новый клуб

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны - найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то, говорить - оставьте нас», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт 20-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.