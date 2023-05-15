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Агент Тюкавина заявил, что легко сможет найти своему клиенту новый клуб

Действующее соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.
15 мая 2023 23:14
автор: Степан Шереметьев

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны - найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то, говорить - оставьте нас», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт 20-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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