Бывший тренер сборной Аргентины и английского «Лидса» Бьелса возглавил сборную Уругвая

Аргентинский тренер Марсело Бьелса утвержден в должности главного тренера сборной Уругвая по футболу, сообщается в социальных сетях команды.

Он сменит на этом посту исполняющего обязанности главного тренера Марсело Броли.

Предыдущим местом работы Бьелсы был английский «Лидс», который под его руководством в 2022 году вернулся в Английскую премьер-лигу.

67-летний специалист также тренировал сборные Аргентины (1998-2004) и Чили (2007-2010). В составе трехкратных чемпионов мира он выигрывал олимпийские игры, а также становился серебряным призером Кубка Америки.

Срок контракта и его условия с тренером не уточняются.