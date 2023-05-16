«Спартак» может снова звонить и просить о встрече»: экс-арбитр РПЛ - об уровне судейства Кукуляка

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал уровень судейства Евгения Кукуляка в матче 27-го тура РПЛ «Химки» - «Спартак».

«В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять желтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что департамент увидел такое замечательное в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, в самом конце первого тайма Кукуляк показал вторую желтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову, увидев фол в эпизоде, где не было даже контакта между футболистами.

Оставшийся в меньшинстве «Спартак» смог сравнять счет и добыть ничью (1:1), но большего гостям добиться не удалось.