ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» может снова звонить и просить о встрече»: экс-арбитр РПЛ - об уровне судейства Кукуляка

Матч красно-белых вновь изобиловал судейскими ошибками.
16 мая 2023 08:34
автор: Александр Шульгин

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал уровень судейства Евгения Кукуляка в матче 27-го тура РПЛ «Химки» - «Спартак».

«В прошлом туре Кукуляк получил от меня низкую оценку, потому что не показал пять желтых и не удалил игрока «Факела», который потом забил гол. Не знаю, что департамент увидел такое замечательное в той игре, раз дал назначение во втором туре подряд, но я считаю это решение ошибкой. Кто-то должен за это отвечать. Теперь «Спартак» может снова начать звонить руководству и просить о встрече», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, в самом конце первого тайма Кукуляк показал вторую желтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову, увидев фол в эпизоде, где не было даже контакта между футболистами.

Оставшийся в меньшинстве «Спартак» смог сравнять счет и добыть ничью (1:1), но большего гостям добиться не удалось.

источник: Чемпионат.com
«Спартак» может снова звонить и просить о встрече»: экс-арбитр РПЛ - об уровне судейства Кукуляка
Матч красно-белых вновь изобиловал судейскими ошибками.
16.05.2023 08:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший тренер сборной Аргентины и английского «Лидса» Бьелса возглавил сборную Уругвая
Под руководством Бьелсы «Лидс» вернулся в Английскую премьер-лигу в 2022 году.
16.05.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ассистентский хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лестер» в матче АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр».
15.05.2023 23:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
РФС перенес матч ветеранов «Спартака» и «Крыльев Советов»
Встреча не состоится 2 июня, как было заявлено ранее.
15.05.2023 23:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Тюкавина заявил, что легко сможет найти своему клиенту новый клуб
Действующее соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.
15.05.2023 23:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Григорян станет главным тренером «Кубани»
Последним его место работы был женский ЦСКА, который он покинул в 2022 году.
15.05.2023 22:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Мешедер считает, что Абаскаль не собирается покидать «Спартак»
Испанский специалист возглавляет московский клуб с лета 2022 года.
15.05.2023 21:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Талалаев сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом»
Ранее руководимые специалистом «Химки» сыграли вничью с московским клубом.
15.05.2023 21:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Талалаев считает, что Дзюба должен быть ему благодарен за несостоявшийся переход в «Торпедо»
Талалаев считает, что Дзюба должен быть ему благодарен за несостоявшийся переход в «Торпедо»
Футболист мог перебраться в московский клуб.
15.05.2023 21:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика