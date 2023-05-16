Моуринью одним словом охарактеризовал текущий сезон для «Ромы»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью назвал фантастическим текущий сезон для своей команды.

«Наш сезон - фантастический. Люди могут говорить, что хотят, и анализировать результаты, выигрываем мы или нет, финишируем четвертыми или седьмыми, но для меня это был сезон, сыгранный на абсолютном лимите. Это для меня фантастично», — приводит слова Моуринью Pazzi Di Fanta.

Напомним, после 35 туров римляне с 59 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

Кроме того, команда продолжает выступление в Лиге Европы, где в первом полуфинальном поединке одолела леверкузенский «Байер» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Германии 18 мая.