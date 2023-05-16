Гогниев о конфликте с Гулиевым: это началось со сборов

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свой конфликт с футболистом команды Аязом Гулиевым.

«у нас были непростые отношения. Это началось со сборов, потому что там была определенная работа. Это наша кухня. Все вещи, которые я говорил Аязу, сбылись. В футболе нет мелочей. Если футболист работает, его Бог вознаграждает, работа в песок не уходит. Мы с ним друг друга поняли. Сначала были какие-то конфликтные ситуации, но потом мы пришли к общему знаменателю», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гогниев сменил в клубе Николая Писарева, но не смог исправить ситуацию в команде.

После 27 туров химчане с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.