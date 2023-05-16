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Гогниев о конфликте с Гулиевым: это началось со сборов

Стычка между наставником и футболистом стала достоянием общественности.
16 мая 2023 10:15
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свой конфликт с футболистом команды Аязом Гулиевым.

«у нас были непростые отношения. Это началось со сборов, потому что там была определенная работа. Это наша кухня. Все вещи, которые я говорил Аязу, сбылись. В футболе нет мелочей. Если футболист работает, его Бог вознаграждает, работа в песок не уходит. Мы с ним друг друга поняли. Сначала были какие-то конфликтные ситуации, но потом мы пришли к общему знаменателю», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гогниев сменил в клубе Николая Писарева, но не смог исправить ситуацию в команде.

После 27 туров химчане с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
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