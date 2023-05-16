Гогниев заявил, что «Зенит» в РПЛ судят не так, как остальные команды

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев объяснил природу происхождения судейских ошибок в пользу питерского «Зенита».

«Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный - 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне «Зенит» досрочно выиграл чемпионский титул в РПЛ, завоевав золотые медали в пятый раз подряд.

Гогниев сменил в клубе Николая Писарева, но не смог исправить ситуацию в команде.

После 27 туров химчане с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.