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Гогниев отреагировал на оскорбления Губерниева и критику Канчельскиса

Ранее известный журналист назвал молодого тренера «недоразумением российского футбола».
Гогниев отреагировал на оскорбления Губерниева и критику Канчельскиса
16 мая 2023 11:16
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автор фото: РИА Новости

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на оскорбления журналиста Дмитрия Губерниева и критику экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

В частности, он заявил, что спокойно относится к критике, однако, не приемлет ситуации, при которых люди переходят на личности.

«Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание – все воздух, пиар.

Злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже – кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я – второй тип людей», – заявил Гогниев в интервью «СЭ».

Напомним, Губерниев назвал молодого тренера «недоразумением российского футбола», а Канчельскис заявил, что наставник превратил «Химки» в бойцовский клуб. Таким образом, журналист отреагировал на увольнение Гогниева из клуба, а Канчельскис – на его драку с полузащитником Аязом Гулиевым.

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