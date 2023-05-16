В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернется в строй

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти рассказал, когда российский полузащитник команды Алексей Миранчук вернется в строй после травмы.

«Восстанавливается, посмотрим в ближайшие дни», - приводит слова Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Напомним, недавно Миранчук сломал палец, из-за чего был вынужден пропустить матч 35-го тура Серии А против «Вероны», в котором его одноклубники одержали непростую победу (1:0).

Всего в текущем сезоне россиянин провел 28 матчей в составе «Торино», в которых забил четыре мяча. Футболист выступает за команду на правах аренды и после окончания сезона вернется в расположение «Аталанты», если туринцы не воспользуются опцией выкупа.