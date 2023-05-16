«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов матча 27-го тура РПЛ против «Химок», сообщили в службе коммуникаций РФС.

Красно-белые попросили экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой и удалением Даниила Денисова на 45-й минуте игры, не удаления «Химок» Аяза Гулиева на 51-й минуте и Стефана Мелентиевича (90+5), не назначения в ворота «Химок» пенальти на 53-й и 66-й минутах.

Матч 27-го тура завершился вничью 1:1. «Спартак» с 50 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» с 18 очками на 15-м месте, находясь в зоне вылета из РПЛ.

В матче 28-го тура 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА, встреча начнется в 16:30.