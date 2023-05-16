ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»

Матч судила бригада во главе с Евгением Кукуляком.
16 мая 2023 11:42

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов матча 27-го тура РПЛ против «Химок», сообщили в службе коммуникаций РФС.

Красно-белые попросили экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой и удалением Даниила Денисова на 45-й минуте игры, не удаления «Химок» Аяза Гулиева на 51-й минуте и Стефана Мелентиевича (90+5), не назначения в ворота «Химок» пенальти на 53-й и 66-й минутах.

Матч 27-го тура завершился вничью 1:1. «Спартак» с 50 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» с 18 очками на 15-м месте, находясь в зоне вылета из РПЛ.

В матче 28-го тура 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА, встреча начнется в 16:30.

источник:
Названы два приоритетных трансфера «Арсенала» на летнее межсезонье
Оба игрока выступают в АПЛ.
16.05.2023 11:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Химками»
Матч судила бригада во главе с Евгением Кукуляком.
16.05.2023 11:42
Футбол
Агент Олусегуна ответил на вопрос, останется ли форвард в «Краснодаре»
Агент Олусегуна ответил на вопрос, останется ли форвард в «Краснодаре»
Нигериец раскрылся в текущем сезоне.
16.05.2023 11:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернется в строй
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы.
16.05.2023 11:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гогниев отреагировал на оскорбления Губерниева и критику Канчельскиса
Гогниев отреагировал на оскорбления Губерниева и критику Канчельскиса
Ранее известный журналист назвал молодого тренера «недоразумением российского футбола».
16.05.2023 11:16
Футбол
Гогниев заявил, что «Зенит» в РПЛ судят не так, как остальные команды
Наставник объяснил, почему рефери могут помогать питерцам.
16.05.2023 10:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гогниев о конфликте с Гулиевым: это началось со сборов
Стычка между наставником и футболистом стала достоянием общественности.
16.05.2023 10:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Моуринью одним словом охарактеризовал текущий сезон для «Ромы»
Клуб продолжает биться за попадание в Лигу чемпионов, а также за трофей в Лиге Европы.
16.05.2023 09:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» обозначил условия «Палмейрасу» по трансферу Клаудиньо
«Зенит» обозначил условия «Палмейрасу» по трансферу Клаудиньо
Сделку могут провести по окончании сезона.
16.05.2023 09:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика