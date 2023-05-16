Агент Олусегуна ответил на вопрос, останется ли форвард в «Краснодаре»

Агент нигерийского нападающего «Краснодара» Оланкуле Олусегуна - Вильям Д'Авила признался, что футболист, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами.

Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Олусегун провел 28 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил пять мячей.

После 27 туров «быки» с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.