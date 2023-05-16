«Барселона» согласовала детали контракта с полузащитником сборной Португалии

Опорный полузащитник «Вулверхэмптон» Рубен Невеш может оказаться в топ-клубе испанского чемпионата.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний португалец согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Ожидается официальное предложение по Невешу от »сине-гранатовых».

Отметим, что контракт хавбека с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Рубен провел в чемпионате Англии 33 матча. Полузащитник забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.