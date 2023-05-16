Губернатор Воронежской области отчитался о строительстве нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился с болельщиками «Факела» новостями о ходе строительства новой арены для команды.

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же она - в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Напомним, нынешняя арена клуба - Центральный стадион профсоюзов с трудом прошла лицензирование в РПЛ. При этом посещаемость команы является одной из лучших в лиге, несмотря на введение fan ID.

После 27 туров «Факел» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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