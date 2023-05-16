«Кубань» уволила главного тренера Сосницкого спустя пять месяцев после назначения

Краснодарская «Кубань» достигла соглашения с главным тренером клуба Андреем Сосницким о расторжении договора о сотрудничестве по обоюдному согласию, сообщается на сайте команды.

Сосницкий был назначен главным тренером в январе этого года. В 11 матчах команда под его руководством одержала три победы, пять раз сыграла вничью и три раза проиграла. После 31 тура «Кубань» с 33 очками занимает 15-е место в Первой лиге, находясь в зоне вылета из нее.

Вместе с Сосницким клуб покинут его помощники - старший тренер Вячеслав Левчук, тренер Сергей Кабельский и тренер по ОФП Виталий Милютин.

Новый главный тренер команды будет представлен в ближайшее время.