«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Самарские «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 27-го тура РПЛ против московского «Локомотива».

Во-первых, по мнению самарцев, в моменте с пропущенным командой мячом игрок соперника находился в положении вне игры. Во-вторых, на 87-й минуте арбитр должен был показать вторую желтую карточку Вильсону Изидору и удалить его с поля, сообщает Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

После 27 туров «Крылья Советов» с 26 очками занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.