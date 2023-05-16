Стали известны соперники «Баварии» по матчам в рамках летнего турне по Азии

«Бавария» планирует провести серию матчей в рамках турне по Азии.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, в рамках предсезонной подготовки команда Томаса Тухеля сыграет три встречи.

В Токио «Бавария» проведет матч с «Манчестер Сити» (26 июля) и «Кавасаки Фронтале» (29 июля). В Сингапуре подопечные Тухеля сыграют с «Ливерпулем» (2 августа).

Напомним, что летом прошлого года «Бавария» провела турне по городам США.

На данный момент мюнхенский клуб занимает первое место в таблице чемпионата Германии, набрав 68 очков в 32 матчах.