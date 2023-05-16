Роман Березовский: реально хороших игр в РПЛ можно посчитать на пальцах рук

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался относительно уровня команд в РПЛ.

Напомним, что специалист играл в чемпионате России на позиции вратаря с 1994 по 2015 годы. Березовский выступал за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».

«Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но реально хорошие игры можно посчитать на пальцах рук. Из последних вспоминается «Зенит» — «Локомотив». Но таких матчей, к сожалению, всё меньше. Большинство команд играют как аутсайдеры РПЛ трёх-четырёхлетней давности», — цитирует Березовского «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» оформил досрочное чемпионство в матче 26-го тура со «Спартаком».