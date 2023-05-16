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Нигматуллин сомневается в целесообразности приглашения Николича в «Динамо»

Бело-голубе остались без тренера на финише сезона.
16 мая 2023 12:45
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Локомотвиа» и сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером столичного «Динамо» станет Марко Николич.

«С одной стороны, «Динамо» наступает опять на те же грабли, связанные с выбором иностранного тренера. Что касаемо Николича, он провел неплохую работу в «Локомотиве». Но с каким-то скандалом ушел. Это связано с приходом других иностранных специалистов в команду железнодорожников, где тоже очень сильно верили, что спасение и результат будет только с приходом иностранного специалиста», - приводит слова ветерана «Спорт-Экспресс».

Напомним, после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:3 в матче 27-го тура РПЛ руководство бело-голубых отправило в отставку Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.

По информации СМИ, новым наставником москвичей станет тренировавший ранее железнодорожников Марко Николич, который выигрывал с клубом бронзовые награды чемпионата России и Кубок страны.

За три тура до конца первенства «Динамо» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
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