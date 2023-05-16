Полузащитник ЦСКА Мендес рад, что решил продолжить карьеру в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, почему перед началом сезона перешел именно в стан армейцев.

«Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным. Ваш чемпионат — определенная витрина, тебя знают все тренеры и скауты. До ЦСКА у меня было еще два предложения, но они показались мне не очень серьезными. ЦСКА, напротив, демонстрировал большую заинтересованность в моем переходе, и меня это тоже подкупило и добавило мотивации», - приводит «Матч ТВ» слова футболиста.

Напомним, что армейцы заплатили «Эспаньолу» за Мендеса 2,5 млн евро. Опорник провел за ЦСКА 34 матча и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что контракт Мендеса с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года с опцией продления на один сезон.