Президент «Оренбурга» подтвердил переход аргентинца Мансильи

«Оренбург» подтвердил полный переход в состав команды аргентинского нападающего Брайана Мансильи, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова президента клуба Василия Еремякина.

По словам руководителя «Оренбурга», срок нового соглашения с аргентинцем составит три года.

«Оренбург» арендовал 26-летнего аргентинца у «Расинга» летом минувшего года. В текущем сезоне футболист провел за российский клуб 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

После 27 туров «Оренбург», набрав 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.