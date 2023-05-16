Мбаппе считает, что его предали в ПСЖ и хочет перейти в «Реал»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет уйти из французского клуба.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, 24-летний футболист заявил о предательстве со стороны руководства команды. Килиан жалеет о продлении контракта с »ПСЖ». Соглашение рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон.

«Он чувствует себя преданным, поскольку обещанное клубом не было выполнено», — написал Кортегана.

Отмечается, что Мбаппе хочет перейти в «Реал». Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер невозможен летом 2023 года из-за высокой зарплаты футболиста.