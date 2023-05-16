Агент Клаудиньо назвал фейком слухи об интересе «Палмейраса» к игроку «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейраса» к своему клиенту.

В зарубежных СМИ появилось сообщение, что бразильский клуб снова рассматривает возможность приобретения 26-летнего футболиста. Отмечалось, «Зенит» требует за игрока около 20 миллионов евро.

«Интерес «Палмейраса»? Это фейк», — приводит «Чемпионат» слова Луиса Фернандо Гарсии.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате России. На счету Клаудиньо пять голов и сделал девять результативных передач.