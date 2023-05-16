ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Клаудиньо назвал фейком слухи об интересе «Палмейраса» к игроку «Зенита»

Футболист выступает за российский клуб с 2021 года.
16 мая 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейраса» к своему клиенту.

В зарубежных СМИ появилось сообщение, что бразильский клуб снова рассматривает возможность приобретения 26-летнего футболиста. Отмечалось, «Зенит» требует за игрока около 20 миллионов евро.

«Интерес «Палмейраса»? Это фейк», — приводит «Чемпионат» слова Луиса Фернандо Гарсии.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате России. На счету Клаудиньо пять голов и сделал девять результативных передач.

источник: Чемпионат.com
Сможет ли «Милан» отыграться у «Интера». 16 мая пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
Сможет ли «Милан» отыграться у «Интера». 16 мая пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
Одна итальянская команда сыграет в решающем матче турнира.
16.05.2023 14:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Клаудиньо назвал фейком слухи об интересе «Палмейраса» к игроку «Зенита»
Футболист выступает за российский клуб с 2021 года.
16.05.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мбаппе считает, что его предали в ПСЖ и хочет перейти в «Реал»
Мбаппе считает, что его предали в ПСЖ и хочет перейти в «Реал»
Футболист играет в команде с 2017 года.
16.05.2023 13:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Министр спорта Башкирии обещает «Уфе» поддержку для существования клуба
Клуб покинул РПЛ по итогам прошлого сезона.
16.05.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Оренбурга» подтвердил переход аргентинца Мансильи
Российский клуб получил на футболиста все права.
16.05.2023 13:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник ЦСКА Мендес рад, что решил продолжить карьеру в РПЛ
23-летний чилийский футболист был выкуплен у «Эспаньола».
16.05.2023 13:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Зозуля обвинил Шевченко в пророссийской компании
Футболист возмутился, увидев легендарного нападающего на одной трибуне с Новаком Джоковичем.
16.05.2023 13:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роман Березовский: реально хороших игр в РПЛ можно посчитать на пальцах рук
Специалист провел много лет в РПЛ.
16.05.2023 12:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Нигматуллин сомневается в целесообразности приглашения Николича в «Динамо»
Бело-голубе остались без тренера на финише сезона.
16.05.2023 12:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика