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Сможет ли «Милан» отыграться у «Интера». 16 мая пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

Одна итальянская команда сыграет в решающем матче турнира.
Сможет ли «Милан» отыграться у «Интера». 16 мая пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
16 мая 2023 14:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

16 мая пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

«Черно-синие» будут номинальным хозяином матча, который состоится на стадионе «Сан-Сиро» с первом встречи они «увезли» преимущество в два мяча, которое достаточно сохранить. Напомним, что правило выездного гола уже несколько лет, как не действует.

Добавим, что в национальном чемпионате дела у «Интера» также лучше, команда идет на третьем месте, опережая пятое, на котором как раз расположился «Милан», на пять очков.

Матч Лиги чемпионов «Интер» - «Милан» начнется 16 мая в 22:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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