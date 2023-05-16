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Гогниев допустил возможность работы в «Спартаке», несмотря на игровую карьеру в ЦСКА

Специалист выигрывал золото чемпионата России в составе армейцев.
16 мая 2023 14:32
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев заявил, что готов возглавить «Спартак».

Напомним, что он выступал с 2001 по 2004 годы в составе ЦСКА. Гогниев провел в стане армейцев 46 матчей, в которых забил девять голов.

«Смог бы я как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что специалист сменил в »Химках» Николая Писарева, но был уволен в начале апреля. После 27 туров подмосковный клуб с 18 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
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