Погба пропустит матчи сборной Франции из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции пропустит июньские матчи национальной команды из-за травмы, сообщает GFFN.

Погба пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы. Он вышел на поле в матче 35-го тура чемпионата против «Кремонезе», но отыграв 24 минуты, получил повреждение и был заменен.

Медицинское обследование показало, что француз получил травму бедра и пропустит около трех недель. А значит, что Погба не сыграет в матчах квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Франции 16 июня сыграет на выезде с командой Гибралтара, а 19 июня в Париже с сборной Греции. Стоит отметить, что Погба не играл за сборную Франции с марта 2022 года.