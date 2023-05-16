Защитник «Динамо» порвал крестоообразные связки и выбыл минимум на полгода

Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович пропустит как минимум полгода в связи с разрывом крестообразных связок, сообщает телеканал «Матч ТВ».
Добавим, что 18-летний футболист получил травму во время матча 27-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили сопернику со счетом 0:3. Майсторович отыграл первый тайм, а в перерыве был заменен.
В текущем сезоне футболист провел десять матчей в составе москвичей, не отметившись результативными действиями.
Игрок перешел в столичный клуб в феврале 2023 года.
источник: Телеканал «Матч ТВ»