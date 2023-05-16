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Чалов заявил о желании играть в топовом европейском чемпионате

Футболист имеет опыт выступления в Европе.
16 мая 2023 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей спортивной цели.

Напомним, что в прошлом сезоне 25-летний футболист выступал за «Базель». Чалов играл в чемпионате Швейцарии на правах аренды.

«Еcть ли мысли, что после такого cезона мной кто-то заинтeресуется в Европе? Посмотрим, я всeгда говорил, что есть цeль играть в топовом чемпионатe. Конечно, я к этoму стремлюсь», — приводит «Чемпионат» слова Чалова.

Добавим, что Федор в этом сезоне установил личный рекорд результативности в РПЛ. За три тура до конца чемпионата нападающий забил 17 голов.

источник: Чемпионат.com
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