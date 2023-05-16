Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев станет участником нового реалити-шоу на ТНТ

На ТНТ выйдет новое реалити-шоу «Выжить в Дубае».

В нем будут участвовать как звезды, так и «народная команда». Кто-то будет жить в комфорте, а остальные в пустыне. Победитель проекта получит 10 млн рублей.

Его ведущим станут шоумен Павел Воля и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. Анонсирован также первый участник проекта.

«Первым участником проекта станет футболист Павел Мамаев. В числе других звезд спортсмен будет проходить сложные испытания в пустыне», - сообщает «Газета.ru», ссылаясь на пресс-службу ООО «ГПМ РТВ».

Напомним, что Мамаев завершил спортивную карьеру, в составе ЦСКА он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка и два Суперкубка страны.