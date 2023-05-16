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«Кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет». Ботнарь - о вылете «Торпедо» из РПЛ

Клуб играл в РПЛ впервые после семилетнего перерыва.
16 мая 2023 16:06
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь отреагировал на вылет команды из РПЛ в первую лигу.

Напомним, что после поражения от ЦСКА (0:3) автозаводцы досрочно потеряли шансы на то, чтобы сохранить прописку высшем дивизионе страны.

«Кто-то расстроен, кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет, в какую лигу. Многие не понимают, что нам будет тяжелее, нежели в премьер-лиге. Там не таких стадионов, полей. На уровень ниже все же. Могу только за себя сказать, что ничего сверхъестественного нет», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Ботнаря.

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что Жозеп Клотет готов тренировать «Торпедо» в Первой лиге.

источник: ФК «Торпедо»
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