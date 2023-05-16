Миранчук занимался по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, что 27-летний футболист получил перелом пальца. Алексей из-за повреждения пропустил игру 35-го тура итальянского чемпионата против «Вероны» (1:0).

Как сообщает Toro Goal, сегодня Миранчук занимался по индивидуальной программе. Россиянин может вернуться в состав к матчу против «Фиорентины». Встреча состоится 21 мая.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.