Миранчук занимался по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.
Напомним, что 27-летний футболист получил перелом пальца. Алексей из-за повреждения пропустил игру 35-го тура итальянского чемпионата против «Вероны» (1:0).
Как сообщает Toro Goal, сегодня Миранчук занимался по индивидуальной программе. Россиянин может вернуться в состав к матчу против «Фиорентины». Встреча состоится 21 мая.
Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
источник: «Советский спорт»