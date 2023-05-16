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Миранчук занимался по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной»

Россиянин пропустил один матч из-за повреждения.
Миранчук занимался по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной»
16 мая 2023 16:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, что 27-летний футболист получил перелом пальца. Алексей из-за повреждения пропустил игру 35-го тура итальянского чемпионата против «Вероны» (1:0).

Как сообщает Toro Goal, сегодня Миранчук занимался по индивидуальной программе. Россиянин может вернуться в состав к матчу против «Фиорентины». Встреча состоится 21 мая.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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