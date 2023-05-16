Березовский: при мне «Химки» тоже трясло, но такого сильного бардака не было

Бывший вратарь «Химок» Роман Березовский высказался о текущей ситуации в подмосковном клубе.

«Чуть-чуть больше обиднее за «Химки», чем за «Торпедо», потому что в «Торпедо» я всего лишь один год провёл, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были. При мне в «Химках» не было такого бардака? Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было», - приводит слова Романа Березовского «Чемпионат».

«Химки» за три тура до конца чемпионата занимают 15-е место, имея в своем активе всего 18 очков. Подмосковный клуб отстает на пять баллов от «Пари НН», находящегося в зоне стыковых матчей.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с грозненским «Ахматом».