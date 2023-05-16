Александр Соболев: горд быть частью великого клуба в России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметил, что он горд быть частью столичной команды.

«Я горд быть частью этого великого клуба в России. Для меня это честь, и я не мог мечтать, что когда то буду играть в «Спартаке». Хочется пожелать прежде всего как можно больше трофеев. Это зависит и от меня, пока я в этой команде, я должен помогать клубу выигрывать эти трофеи», - приводит слова Соболева «Матч ТВ».

«Спартак» за три тура до конца сезона располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. От идущего вторым ЦСКА «Спартак» отстает на четыре очка.

Напомним, чемпионом страны за четыре тура до конца сезона стал санкт-петербургский «Зенит».