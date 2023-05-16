Тарханов: у «Краснодара» больше шансов в матче с «Уралом», но фаворита назвать трудно

Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от кубкового матча екатеринбургского клуба с «Краснодаром».

«Я считаю, что больше шансов у «Краснодара» как у хозяина поля. Но «Урал» тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут всё ещё более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно», - приводит слова Тарханова «Евро-футбол.ру».

Напомним, «Урал» и «Краснодар» сыграют во втором этапе финала Пути регионов. Победитель встречи сыграет в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА.

Матч «Краснодар» - «Урал» состоится 17 мая. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.