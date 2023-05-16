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Роман Березовский раскрыл зарплаты футболистов в Армении

По словам бывшего голкипера «Динамо», в РПЛ игроки получают намного больше.
16 мая 2023 17:00
автор: Александр Кожевников

Бывший голкипер российских и армянских команд Роман Березовский рассказал о зарплате футболистов в Армении.

«До 10 тысяч долларов в месяц. Но столько получают единицы — действительно звёздные игроки по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», - приводит слова Романа Березовского «Чемпионат».

Большую часть своей игровой карьеры Березовский провел в РПЛ. В Армении Березовский поиграл на старте карьеры за такие команды, как «Шенгавит» и «Сюник».

Березовский закончил карьеру футболиста в 2016 году, перейдя на тренерскую роль. Последним местом работы Березовского была сборная Армении, где он исполнял обязанности главного тренера.

источник: Чемпионат.com
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