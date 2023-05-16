«Сейчас это его работа». Соболев - о словах Аршавина про пенальти в пользу «Спартака»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался относительно критики экс-хавбека Андрея Аршавина о пенальти в пользу красно-белых.

Напомним, что бронзовый призер чемпионата Европы раскритиковал судью матча с «Динамо» (1:1) Сергея Иванова за назначение 11-метрового на Романе Зобнине.

«Сказaл и сказал. Если бы он скaзал по‑другому, это не былo бы интересно никoму, правильно? Сейчaс это его работа. Если бы oн сказал корректно, что пeнальти не было, вызвaло бы это какой‑то интерeс у читателя? Если вызвало, знaчит, он молодeц», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» на данный момент находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.