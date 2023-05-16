«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Кройфа в конце сезона

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Спортивный директор команд Йорди Кройф не будет продлевать свой контракт в конце нынешнего сезона из-за желания заняться новыми профессиональными начинаниями», - гласит сообщение на официальном сайте команды.

Кройф работал в «Барселоне» с 2021 года. Ранее сообщалось, что еще один спортивный директор каталонцев Матеу Алемани перейдет на работу в «Астон Виллу».

«Барселона» после 34 туров чемпионата Испании лидирует в турнирной таблице, на 14 очков опережая ближайшего преследователя – мадридский «Реал». «Барселона» может досрочно стать чемпионом Испании уже в ближайшем туре.