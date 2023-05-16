«Смешно и глупо». Канчельскис о критике в адрес Шевченко

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о критике украинского футболиста Романы Зозули в адрес Андрея Шевченко.

Напомним, что Зозуле не понравилось, что Шевченко на матче Лиги чемпионов «Милан» - «Интер» (0:2) сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, выступающим за возвращение российских спортсменов на мировую арену.

«Я не понимаю, какие претензии могут быть к Андрею Шевченко. За что его можно критиковать? За то, что он ходит на родной стадион «Сан-Сиро»? Критиковать его за это смешно и глупо. Он в одном ряду с такими футболистами, как Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Олег Кузнецов. Это великие спортсмены. Так что, Роман Зозуля, не надо этим заниматься. Играй в футбол», - приводит RT слова Канчельскиса.

Добавим, что «Интер» и «Милан» 16 мая сыграют ответную встречу Лиги чемпионов на том же стадионе. Встреча начнется в 22:00 по Москве.