Роман Березовский: «Зенит» держит уровень за счет бразильцев, но вряд ли прогрессирует

Экс-голкипер «Зенита» Роман Березовский оценил вклад бразильских игроков в чемпионство команды.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга завоевал титул досрочно, обыграв в 26-м туре «Спартак» (3:2).

«Зенит» пока что держит свой уровень — в основном за счет бразильских легионеров. Но и он вряд ли прогрессирует, поскольку соперничество не очень серьезное — уже обеспечили себе очередное чемпионство. Наверное, могли и ещё раньше это сделать — просто потому, что значительно выше всех уровнем. Многие игры у них практически проходные», — цитирует Березовского «Чемпионат».

Добавим, что лучшем бомбардиром чемпионата РПЛ является форвард «Зенита» Малком. На его счету 23 гола.