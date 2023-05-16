Российские судьи будут работать на Кубке наций CAFA

Бригада арбитра Кирилла Левникова будет работать на Кубке наций CAFA, сообщает пресс-служба РФС.

Вместе с Левниковым на первый в истории турнир между сборными Ассоциаций футбола Центральной Азии поедут судьи Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин.

Напомним, что на Кубке наций CAFA, который состоится с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте, сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана, последняя в качестве приглашенной команды, вместо нее могла выступить сборная России, но РФС отказался от предложения.