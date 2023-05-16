«Мы выиграли все турниры, кроме Лиги чемпионов». Гвардиола - о предстоящем матче с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

Напомним, что первая игра в Мадриде завершилась вничью - 1:1.

«Мы выиграли все трофеи, кроме этого. Проиграв «Реалу», «Челси», мы, конечно, хотим победить. Мы этого хотим, и люди говорят, что мы близки, но я думаю, что ещё нет. В то же время каждый матч с «Реалом» или «Челси» — это воплощение мечты для нас. Никто не даст гарантий, что в будущем мы снова окажемся здесь», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Отметим, что при испанском специалисте «Манчестер Сити» добирался до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.