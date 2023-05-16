Российский легионер «Црвены Звезды» Пруцев собирается получить сербское гражданство

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил, что российский полузащитник команды намеревается получить сербское гражданство.
«Да, это так, Пруцев хочет получить сербское гражданство», - приводит слова Терзича «Спорт-Экспресс».
Ранее отец футболиста Игорь Пруцев сообщил, что его сын собирается получить сербский паспорт.
«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жёсткий лимит на легионеров.
Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе, и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно. Всё это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором», - подчеркнул Пруцев-старший в беседе со Sport24.
Пруцев является воспитанником «Сочи». В России футболист поиграл за такие команды, как «Сочи», «Текстильщик» и «Нефтехимик». В 2022 году он перебрался в Сербию, подписав четырехлетний контракт с «Црвеной Звездой».
источник: «Спорт-Экспресс»