Властимил Петржела: скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном отъезде легионеров клуба из Северной столицы ближайшим летом.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдет, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года. Сколько бы денег им ни платили, футболисты хотят играть в самых сильных чемпионатах и выигрывать еврокубки. А легионеры «Зенита» могут играть в Европе, это футболисты хорошего уровня», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака «Зенит» уже в пятый раз подряд стал чемпионом страны.

В следующем туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 20 мая, начало матча – в 16:30 по московскому времени.