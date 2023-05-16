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Агент Сулейманова заявил, что «Хапоэль» заинтересован в выкупе футболиста «Краснодара»

Несмотря на длительную дисквалификацию.
16 мая 2023 18:02
автор: Максим Скороходов

Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, заявил, что израильский клуб заинтересован в выкупе футболиста.

- «Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова, а он заинтересован в том, чтобы остаться в «Хапоэле». На данный момент Шапи показывает свой лучший футбол и является одним из лучших игроков чемпионата Израиля. Вопрос должен решиться окончательно в конце месяца, - приводит РИА Новости слова Агента.

Напомним, что Сулейманов был дисквалифицирован на 10 матчей за участие в массовой драке, которая произошла в конце матча первенства страны против «Маккаби» Хайфа (2:1). Часть наказания перейдет на следующий сезон.

Отметим, что россиянин провел за израильский клуб 35 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

источник: «РИА Новости»
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