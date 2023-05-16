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Малком опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном

Бразильский футболист впервые стал отцом.
16 мая 2023 18:29
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Зенита» Малком поделился в социальных сетях фотографией своего новорожденного сына.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — подписал фотографию Малком.

Из личного архива Малкома

Напомним, 13 мая у Малкома и Летисии родился сын. Мальчика назвали Габриэл.

26-летний бразилец является лидером в споре бомбардиров в Российской премьер-лиге. Бразилец провел за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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