Малком опубликовал первую фотографию с новорожденным сыном

Нападающий «Зенита» Малком поделился в социальных сетях фотографией своего новорожденного сына.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — подписал фотографию Малком.

Из личного архива Малкома

Напомним, 13 мая у Малкома и Летисии родился сын. Мальчика назвали Габриэл.

26-летний бразилец является лидером в споре бомбардиров в Российской премьер-лиге. Бразилец провел за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ.