Гаджиев заявил, что Семак был лучшим тренером в сезоне

Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что Сергей Семак является лучшим тренером Российской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023.

«Семак был лучшим тренером в этом сезоне, заслуга «Газпрома» в этом есть. Условия и возможности у них выше, чем у других клубов. Управлять таким коллективом тоже ведь непросто, нужно сохранять высокую мотивацию, уровень коллективной ответственности. У него очень сложная работа, что подтверждает работу предыдущих тренеров.

При Семаке «Уфа» была на шестом месте, это лучший результат клуба. Помимо Семака, выделю еще Федотова. В «Оренбурге» хорошо он себя показал, в «Сочи» у него был прекрасный результат, а сейчас он достаточно качественно работает в ЦСКА.

Карпин в этом сезоне провел хорошую работу. «Ростов» одна из команд, которая играет на сто процентов своих возможностей», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака «Зенит» уже в пятый раз подряд стал чемпионом страны.

В следующем туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 20 мая, начало матча – в 16:30 по московскому времени.