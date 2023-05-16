Александр Мостовой заявил, что получает тренерскую лицензию не для работы в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что никогда не ставил перед собой цели получить тренерскую работу именно у красно-белых.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь. Цель получения тренерской лицензии — работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере», - приводит Sport24.ru слова Мостового.

Напомним, что в пятницу, 12 мая Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Бывший российский футболист будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».