«Он счастлив в ЦСКА». Агент Роши - о возможном уходе клиента из клуба РПЛ

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши высказался относительно возможного ухода бразильца из московского клуба.

Напомним, что 27-летний футболист пополнил стан армейцев в сентябре прошлого года, покинув «Портимоненсе».

«Виллиану Роше нравится в России. Он прекрасно адаптировался к жизни в Москве, на достойном уровне выступает в российской лиге. У него есть действующий контракт, и он счастлив в ЦСКА. Поскольку нам не поступало предложений по нему от других клубов, то на данный момент он не собирается покидать команду», — цитирует Маркоса Тито «Метарейтинг».

В текущем сезоне Роша провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.