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Месси может прервать серию Мбаппе по количеству побед в номинации лучший игрок сезона в Лиге 1

Все решится 28 мая.
16 мая 2023 21:47
автор: Артур Гичунцев

Стал известен список претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Профсоюз профессиональных футболистов Франции.

Так, за награду поспорят Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), а также Килиан Мбаппе и Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).

Отметим, что Мбаппе не уступает эту награду с 2019 года: он уже выиграл ее три раза кряду. К слову, в 2020-м приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Победитель станет известен на специальной церемонии, которая пройдет 28 мая.

источник: «Советский спорт»
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