Месси может прервать серию Мбаппе по количеству побед в номинации лучший игрок сезона в Лиге 1

Стал известен список претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Профсоюз профессиональных футболистов Франции.

Так, за награду поспорят Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана, Лои Опенда (оба – «Ланс»), а также Килиан Мбаппе и Лионель Месси (оба – «ПСЖ»).

Отметим, что Мбаппе не уступает эту награду с 2019 года: он уже выиграл ее три раза кряду. К слову, в 2020-м приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Победитель станет известен на специальной церемонии, которая пройдет 28 мая.