«Интер» – «Милан». Команды не забили друг другу голов в первом тайме

Завершился первый тайм ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

Отметим, что после первой половины встречи команды не забили друг другу голов – 0:0. «Россонери» превзошли своего соперника во владении мячом (56 на 44), однако уступили «нерадзурри» по общему количеству ударов по воротам (4-7).

Напомним, что в случае ничейного результата в сегодняшней игре в финал турнира выйдет «Интер», поскольку в первом матче подопечные Симоне Индзаги победили «Милан» со счетом 2:0.

В финале «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити». В первой встрече испанская и английская команды не выявили сильнейшего – 1:1.