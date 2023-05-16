Бонуччи сообщил, что завершит карьеру в следующем году

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что собирается завершить карьеру футболиста в следующем году.

«Когда я перестану играть в следующем году, эра защиты и итальянского стиля обороны завершится. Быть в одном ряду с величайшими - большой повод для гордости. Надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами.

Это будет означать, что мы много добились и многое отдали этой игре. Играя в детстве в футбол, ты мечтаешь когда-нибудь надеть такую футболку, как у «Ювентуса». Сделать это 500 раз — значит войти в историю клуба. И это потрясающе.

Эти 12 лет были словно жизнью в мечте, а во мне все еще жив тот ребенок, который всегда был рад выйти на поле и идти за своей мечтой», - рассказал Бонуччи в интервью пресс-службе команды.

Бонусси выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год и с 2018-го по настоящее время.