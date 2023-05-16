ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лаутаро Мартинес открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом»

«Нерадзурри» близки к тому, чтобы выйти в финал турнира.
Лаутаро Мартинес открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом»
16 мая 2023 23:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

В эти минуты на стадионе «Джузеппе Меацца» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги вышли вперед на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес, отличившийся с передачи Ромелу Лукаку. В данный момент продолжается второй тайм.

Напомним, что в случае победного результата в сегодняшней игре в финал турнира выйдет «Интер», поскольку в первом матче черно-синие обыграли «Милан» со счетом 2:0.

В финале «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити». В первой встрече испанская и английская команды не выявили сильнейшего – 1:1.

источник: «Советский спорт»
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за последние 13 лет
В прошлый раз финал закончился в пользу миланского клуба.
16.05.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
Подопечные Симоне Индзаги стали первыми финалистами турнира.
16.05.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лаутаро Мартинес открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом»
Лаутаро Мартинес открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом»
«Нерадзурри» близки к тому, чтобы выйти в финал турнира.
16.05.2023 23:36
Футбол
автор: Сергей Иванов
Бонуччи сообщил, что завершит карьеру в следующем году
Леонардо провел в «Ювентусе» 12 лет.
16.05.2023 23:19
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Интер» – «Милан». Команды не забили друг другу голов в первом тайме
«Интер» – «Милан». Команды не забили друг другу голов в первом тайме
Первая игра завершилась победой черно-синих со счетом 2:0.
16.05.2023 22:49
Футбол
автор: Сергей Иванов
У вратаря сборной Австрии обнаружили рак
Футболист взял перерыв в карьере и сосредточился на лечении.
16.05.2023 22:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси может прервать серию Мбаппе по количеству побед в номинации лучший игрок сезона в Лиге 1
Все решится 28 мая.
16.05.2023 21:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубину» заплатят солидные премиальные за победу в Первой лиге
Казанский клуб отстает от первой строчки на 2 очка.
16.05.2023 21:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Арсенал» готов заплатить переход Райса больше 100 млн евро
Лондонцы настроены серьезно.
16.05.2023 21:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика