Лаутаро Мартинес открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом»

В эти минуты на стадионе «Джузеппе Меацца» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

Отметим, что подопечные Симоне Индзаги вышли вперед на 74-й минуте. Автором забитого мяча стал капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес, отличившийся с передачи Ромелу Лукаку. В данный момент продолжается второй тайм.

Напомним, что в случае победного результата в сегодняшней игре в финал турнира выйдет «Интер», поскольку в первом матче черно-синие обыграли «Милан» со счетом 2:0.

В финале «Интер» сыграет с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити». В первой встрече испанская и английская команды не выявили сильнейшего – 1:1.